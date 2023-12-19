Никифорова Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Евдокия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Ларион Герасимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Никифорова Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Никифоров Ларион Герасимович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Никифорова Матрена Ларионовна

Отец ребёнка: Никифоров Ларион Герасимович

Смерть
Неизвестно

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