Никифорова Евдокия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Никифорова Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Никифоров Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Никифорова Матрена Ларионовна
Отец ребёнка: Никифоров Ларион Герасимович
Смерть
Неизвестно