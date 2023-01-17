Максимов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Алексей Васильевич

Максимов Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

23.10.1904

Дата смерти

28.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1947

Сын: Максимов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Максимова Ирина Михеевна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1952

Дочь: Горяйнова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Ирина Михеевна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ирина Михеевна

Смерть
28.08.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close