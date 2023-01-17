Максимов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1904
Дата смерти28.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Максимов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Максимова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
06.11.1952
Дочь: Горяйнова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Ирина Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Ирина Михеевна
Смерть
28.08.1978