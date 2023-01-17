Максимова (Конобеевских) Ирина Михеевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1921
Дата смерти24.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Максимов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1952
Дочь: Горяйнова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1986