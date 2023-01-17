Максимова (Конобеевских) Ирина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Конобеевских) Ирина Михеевна

Максимова (Конобеевских) Ирина Михеевна

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

10.10.1921

Дата смерти

24.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Максимов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1952

Дочь: Горяйнова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Алексей Васильевич

Смерть
24.11.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close