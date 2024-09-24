Стефанова (Иванова) Варвара Харитоновна
Место рождения
Дата рождения25.11.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1828 ст.
Бракосочетание
01.11.1850 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1851 ст.
Дочь: Никифорова-Козмина (Власова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович
Рождение ребёнка
26.01.1855 ст.
Дочь: Никифорова-Козмина (Власова) Анастасия (Анна) Алексеевна
Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.
Дочь: Никифорова-Козмина (Алексеева) Агафья Власовна
Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович
Рождение ребёнка
25.05.1862 ст.
Сын: Никифоров-Козмин (Власов) Иоанн (Иван) Алексеевич
Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович
Рождение ребёнка
01.02.1864 ст.
Дочь: Никифорова-Козмина (Власова) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович
Смерть
Неизвестно