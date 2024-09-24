Стефанова (Иванова) Варвара Харитоновна 25.11.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефанова (Иванова) Варвара Харитоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.11.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1828 ст.

Отец: Стефанов (Степанов) Харитон Иванович

Мать: Филиппова (Иванова) Акулина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1850 ст.

Муж: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1851 ст.

Дочь: Никифорова-Козмина (Власова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1855 ст.

Дочь: Никифорова-Козмина (Власова) Анастасия (Анна) Алексеевна

Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.

Дочь: Никифорова-Козмина (Алексеева) Агафья Власовна

Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1862 ст.

Сын: Никифоров-Козмин (Власов) Иоанн (Иван) Алексеевич

Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1864 ст.

Дочь: Никифорова-Козмина (Власова) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Козмин-Коновалов (Никифоров) Алексей Власович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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