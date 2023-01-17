Семерикова Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1886 ст.
Дочь: Семерикова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1888 ст.
Дочь: Семерикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1891 ст.
Сын: Семериков Николай Иванович
Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.09.1893 ст.
Сын: Семериков Александр Иванович
Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Семерикова Архелая Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915