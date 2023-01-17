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Семерикова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1886 ст.

Дочь: Семерикова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1888 ст.

Дочь: Семерикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1891 ст.

Сын: Семериков Николай Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1893 ст.

Сын: Семериков Александр Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Семерикова Архелая Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Иван Александрович

Смерть
После 1915
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