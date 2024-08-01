Белкова Марфа Михайловна
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения1891
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1922
Сын: Белков Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Белков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1925
Отец ребёнка: Белков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1927
Дочь: Белкова Багулина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Белков Григорий Иванович
Смерть
1977