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Белкова Марфа Михайловна

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

1891

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1922

Сын: Белков Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Белков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1925

Сын: Белков Михей Григорьевич

Отец ребёнка: Белков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1927

Дочь: Белкова Багулина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Белков Григорий Иванович

Смерть
1977

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