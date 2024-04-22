Васильев Феофан Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Год рождения приблизительный, по воспоминаниям. Место рождения предположительно. Около 1930-го года его отца раскулачили и сослали в спецпоселение Каурушка Пихтовского района. Если год рождения верен,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Клавдия ...
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
По воспоминаниям.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно