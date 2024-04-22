Васильев Феофан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Феофан Николаевич

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Место рождения

Каурушка

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Васильев Николай Иванович

Мать: Васильева Таисия Григорьевна

Год рождения приблизительный, по воспоминаниям. Место рождения предположительно. Около 1930-го года его отца раскулачили и сослали в спецпоселение Каурушка Пихтовского района. Если год рождения верен,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Клавдия ...

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
По воспоминаниям.
Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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