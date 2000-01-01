посёлок Каурушка, Новосибирский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Каурушка

Новосибирский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Варианты названий
Каурушинский
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новосибирской области

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Новосибирский округ, Баксинский район, Вдовинский сельсовет
Каурушинский13312хуторреч. Шегарк19111123Русские1801805252

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