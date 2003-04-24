Лобачев (Лобачев) Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1955
Дата смертиМежду 24.04.2003 и Неизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1955
Отец: Лобачев Виктор Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1977
Дочь: Лимова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Лобачева Татьяна Викторовна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Между 24.04.2003 и Неизвестно