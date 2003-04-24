Лобачев (Лобачев) Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобачев (Лобачев) Сергей Викторович

Лобачев (Лобачев) Сергей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1955

Дата смерти

Между 24.04.2003 и Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1955

Отец: Лобачев Виктор Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1977

Дочь: Лимова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Лобачева Татьяна Викторовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Между 24.04.2003 и Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close