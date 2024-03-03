Новик иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик иван

Место рождения

сухличи клецкого

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
22.02.1946

Сын: Новик константин иванович

Мать ребёнка: не указана

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик нина ивановна

Мать ребёнка: не указана

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик светлана ивановна

Мать ребёнка: не указана

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернобай ирина ивановна

Мать ребёнка: не указана

сухличи клецкого
Смерть
Неизвестно
сухличи клецкого
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