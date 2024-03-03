Новик иван
Место рождениясухличи клецкого
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1946
Сын: Новик константин иванович
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новик нина ивановна
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новик светлана ивановна
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернобай ирина ивановна
сухличи клецкого
Смерть
Неизвестно
сухличи клецкого