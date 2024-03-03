Новик нина ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик нина ивановна

Место рождения

сухличи клецкого

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ам
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новик иван

Мать: не указана

сухличи клецкого
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