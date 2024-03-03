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Новик нина ивановна
Новик нина ивановна
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Древо
Место рождения
сухличи клецкого
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Новик иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ам
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Новик иван
Мать: не указана
сухличи клецкого
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