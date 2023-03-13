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Василиса Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенъ Антиповъ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Мясниковъ Василий

Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мясниковъ Василий

Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: девка (Мясникова) Марфа

Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Хренова (Мясникова) Елена Олена

Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ

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