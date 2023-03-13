Василиса Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенъ Антиповъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мясниковъ Василий
Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мясниковъ Василий
Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: девка (Мясникова) Марфа
Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Хренова (Мясникова) Елена Олена
Отец ребёнка: Семенъ Антиповъ