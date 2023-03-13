Хренова (Мясникова) Елена Олена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Семенъ Антиповъ
Мать: Василиса Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Хренова) Онисья
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хреновъ Павелъ
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Хренова) Авдотья
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хреновъ Фролъ
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Хреновъ Герасимъ
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Хренова) Стефанида
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Хренова) Анна
Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ