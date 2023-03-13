Хренова (Мясникова) Елена Олена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Мясникова) Елена Олена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Семенъ Антиповъ

Мать: Василиса Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хреновъ Парфенъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Хренова) Онисья

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хреновъ Павелъ

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Хренова) Авдотья

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хреновъ Фролъ

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хреновъ Герасимъ

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Хренова) Стефанида

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Хренова) Анна

Отец ребёнка: Хреновъ Парфенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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