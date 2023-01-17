Хрисанфов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрисанфов Василий Дмитриевич

Хрисанфов Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Федорково II, Красносельский район, Костромская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хрисанфов Дмитрий

Мать: не указана

Федорково II, Красносельский район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Хрисанфов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.06.1934

Сын: Хрисанфов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Хрисанфов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.06.1938

Дочь: Сокова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Военная служба
24.06.1941
Воинское звание: мл. сержант Последнее место службы: 91 тяжёлая гаубичная бригада 4 дивизион 4 батарея Дата выбытия: 18.08.1943 Причина выбытия: погиб
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрисанфова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрисанфов Владимир Карлович

Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Смерть
18.08.1943
Кленовое, Харківська область
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., Богодуховский р-н, с/з Тавровка, выс. 209,5, севернее, 450 м
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close