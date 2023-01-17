Хрисанфов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти18.08.1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Хрисанфов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1931
Сын: Хрисанфов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.06.1934
Сын: Хрисанфов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Хрисанфов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.06.1938
Дочь: Сокова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Военная служба
24.06.1941
Воинское звание: мл. сержант Последнее место службы: 91 тяжёлая гаубичная бригада 4 дивизион 4 батарея Дата выбытия: 18.08.1943 Причина выбытия: погиб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрисанфова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрисанфов Владимир Карлович
Мать ребёнка: Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Смерть
18.08.1943
Кленовое, Харківська область
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., Богодуховский р-н, с/з Тавровка, выс. 209,5, севернее, 450 м