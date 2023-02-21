Хрисанфова Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1931
Сын: Хрисанфов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.06.1934
Сын: Хрисанфов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Хрисанфов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.06.1938
Дочь: Сокова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрисанфова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрисанфов Владимир Карлович
Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно