Хрисанфова Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанфова Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Хрисанфов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.06.1934

Сын: Хрисанфов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Хрисанфов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.06.1938

Дочь: Сокова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрисанфова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрисанфов Владимир Карлович

Отец ребёнка: Хрисанфов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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