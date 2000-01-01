Ярославская (Нечаева) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ярославский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Сын: Ярославский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Сын: Ярославский Семён Васильевич
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Дочь: Лакс Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Дочь: Глушкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Дочь: Тютина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Сын: Ярославский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич
Дочь: Самохина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич