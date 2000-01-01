Ярославская (Нечаева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская (Нечаева) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1886

Сын: Ярославский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.03.1888

Сын: Ярославский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Ярославский Семён Васильевич

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
16.11.1894

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
06.06.1897

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.05.1899

Дочь: Лакс Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
28.01.1902

Дочь: Глушкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
25.05.1904

Дочь: Тютина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Ярославский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославский Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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