Тютина (Ярославская) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тютин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Тютин Николай Павлович
Развод
Неизвестно
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно