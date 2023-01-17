Тютина (Ярославская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютина (Ярославская) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904

Отец: Ярославский Василий Матвеевич

Мать: Ярославская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тютин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Тютин Николай Павлович

Развод
Неизвестно

Муж: Тютин Николай Павлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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