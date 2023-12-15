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Сотников Андрей Антипьевич

Место рождения

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сотников Антипа Евдокимович

Мать: Сотникова Марфа Васильевна

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1779

Жена: Сотникова Прасковья

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
Работа или профессия
1782
Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
Крестьянин вотчины Ивана Петрова Голенищева Кутузова деревни Кузнецова.
Рождение ребёнка
16.11.1782 ст.

Сын: Сотников Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Сотникова Прасковья

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
"Вотчины Ивана Петрова Голенищева Кутузова деревни Кузнецова у крестьянина Андрея Антипьева сын Матфей".
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сотников Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сотникова Прасковья

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
Работа или профессия
1825
Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Крестьянин вотчины Василия Никитича Мартынова, деревни Коренева.
Смерть
Неизвестно

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