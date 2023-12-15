Сотников Андрей Антипьевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Около 1779
Жена: Сотникова Прасковья
Работа или профессия
1782
Крестьянин вотчины Ивана Петрова Голенищева Кутузова деревни Кузнецова.
Рождение ребёнка
16.11.1782 ст.
Сын: Сотников Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Сотникова Прасковья
"Вотчины Ивана Петрова Голенищева Кутузова деревни Кузнецова у крестьянина Андрея Антипьева сын Матфей".
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сотников Василий Андреевич
Мать ребёнка: Сотникова Прасковья
Работа или профессия
1825
Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Крестьянин вотчины Василия Никитича Мартынова, деревни Коренева.
Смерть
Неизвестно