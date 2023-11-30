Сотникова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
16.11.1782 ст.
Сын: Сотников Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Сотников Андрей Антипьевич
"Вотчины Ивана Петрова Голенищева Кутузова деревни Кузнецова у крестьянина Андрея Антипьева сын Матфей".
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сотников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Сотников Андрей Антипьевич
Смерть
Неизвестно