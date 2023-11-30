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Сотникова Прасковья

Место рождения

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1779

Муж: Сотников Андрей Антипьевич

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.11.1782 ст.

Сын: Сотников Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Сотников Андрей Антипьевич

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
"Вотчины Ивана Петрова Голенищева Кутузова деревни Кузнецова у крестьянина Андрея Антипьева сын Матфей".
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сотников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сотников Андрей Антипьевич

Кузнецово, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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