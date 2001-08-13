Медянцева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1910
Дата смерти13.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1939
Дочь: Линникова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: не указан
село Чугуево Одесский район Омская область
Смерть
13.08.2001
Одесское, Одесский муниципальный район, Омская область