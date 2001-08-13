Медянцева Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянцева Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1910

Дата смерти

13.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1939

Дочь: Линникова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: не указан

село Чугуево Одесский район Омская область
Смерть
13.08.2001
Одесское, Одесский муниципальный район, Омская область
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