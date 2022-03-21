Линникова Ольга Андреевна
Место рождениясело Чугуево Одесский район Омская область
Дата рождения02.09.1939
Дата смерти21.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939
Отец: не указан
село Чугуево Одесский район Омская область
Рождение ребёнка
23.05.1959
Дочь: Усик Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Усик Николай Федорович
Буняковка, Одесский муниципальный район, Омская область
Смерть
21.03.2022
Омск, город Омск, Омская область