Линникова Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линникова Ольга Андреевна

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Место рождения

село Чугуево Одесский район Омская область

Дата рождения

02.09.1939

Дата смерти

21.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939

Отец: не указан

Мать: Медянцева Клавдия Ивановна

село Чугуево Одесский район Омская область
Рождение ребёнка
23.05.1959

Дочь: Усик Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Усик Николай Федорович

Буняковка, Одесский муниципальный район, Омская область
Смерть
21.03.2022
Омск, город Омск, Омская область
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