Кабикова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабикова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1859

Сын: Кабиков Дорофей Васильевич

Отец ребёнка: Кабиков Василий

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабиков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кабиков Василий

Смерть
Неизвестно
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