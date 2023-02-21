Кабиков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1857
Сын: Кабиков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кабикова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1859
Сын: Кабиков Дорофей Васильевич
Мать ребёнка: Кабикова Екатерина Ивановна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабикова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кабикова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно