Кабиков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1857

Сын: Кабиков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кабикова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1859

Сын: Кабиков Дорофей Васильевич

Мать ребёнка: Кабикова Екатерина Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабикова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кабикова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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