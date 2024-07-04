Дегтярев Ефим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Ефим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярев Тимофей Петрович

Мать: Марина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Аксинья Ефимовна

Мать ребёнка: Дегтярева Афимья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Егор Ефимович

Мать ребёнка: Дегтярева Афимья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Афимья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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