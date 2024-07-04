Дегтярев Ефим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтярев Тимофей Петрович
Мать: Марина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Аксинья Ефимовна
Мать ребёнка: Дегтярева Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дегтярева Афимья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно