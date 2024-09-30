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Сисина Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сисин Савелий Савельев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Сисин Евтей Савельев

Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сисин Яков Савельев

Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сисин Лев Савельев

Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сисин Яков Савельев

Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сисина Анна Савельева

Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Сисин Влас Савельев

Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1870
Шувое, Егорьевск, Московская область

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