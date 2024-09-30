Сисина Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сисин Евтей Савельев
Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сисин Яков Савельев
Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сисин Лев Савельев
Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Сисин Яков Савельев
Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сисина Анна Савельева
Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сисин Влас Савельев
Отец ребёнка: Сисин Савелий Савельев
Смерть
После 1870