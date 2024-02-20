Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти06.07.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
Около 1792
Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Мать: ?
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
/ Запись о смерти /,Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 31,зап.№ 23,ЦГИАК / г.Киев /,Ф-127-1012-2385
Рождение ребёнка
18.09.1806
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 32,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1263(нач.)
Бракосочетание
До 1806
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки
Рождение ребёнка
04.11.1815
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская крковь с.Гребенки , м/к 1815г. лист № 226,зап.№ 67, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1392(нач.)
Рождение ребёнка
04.06.1818
Дочь: Павлина Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
13.09.1818
Сын: Кириленко / Кириченко / Корнелий Максимович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
20.01.1822
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская Церковь с.Гребенки м/к 1822г. лист № 217,зап.№ 8, ГЦИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
06.07.1847
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 31,зап.№ 21 ЦГИАК/г.Киев/ Ф - 127-1012-2385
Похороны
24.09.1850
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд , с.Гребенки
Местный погост с.Гребенки