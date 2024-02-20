(Кириленко / Кириченко /) Павлина Максимовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рождения04.06.1818
Дата смерти17.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1818
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Крещение
04.06.1818
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦКИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1435(нач.),м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36. | Восприемники: Крестьянка графа Браницкого с.Гребенки - Евдокия Сидоровна Сливка
Смерть
17.01.1847
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Медицинская проблема-при родах | ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-2376,Покровская церковь,м/к-1847г.лист № 39,зап.№ 3
Похороны
19.01.1847
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость с.Гребенки