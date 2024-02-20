Кириленко / Кириченко / Корнелий Максимович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рождения13.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1818
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Крещение
13.09.1818
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.),м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Роман Плоденко
Смерть
Неизвестно