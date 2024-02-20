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Кириленко / Кириченко / Корнелий Максимович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

13.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1818

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Крещение
13.09.1818
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.),м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Роман Плоденко
Смерть
Неизвестно
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