Копейкина (Чуреева) Анна Андрианова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1912
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1914
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Копейкин Василий Николаев
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно