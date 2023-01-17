Копейкина (Чуреева) Анна Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Чуреева) Анна Андрианова

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Место рождения

Софьино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Софьино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Копейкин Василий Николаев

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Копейкин Василий Николаев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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