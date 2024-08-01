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Лашманов Тихон Григорьевич

Место рождения

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Жена Григория

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Лашманов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Лашманова Анна Ивановна

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Васса Тихоновна

Мать ребёнка: Лашманова Анна Ивановна

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Лашманова Анна Ивановна

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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