Лашманов Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: Жена Григория
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Лашманова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Васса Тихоновна
Мать ребёнка: Лашманова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Лашманова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно