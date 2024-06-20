Андрей Тихонович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1759 ст.
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1765 ст.
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Феодосья Ивановна
Смерть
Неизвестно