Андрей Тихонович 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Тихонович

Место рождения

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Лашманов Тихон Григорьевич

Мать: Лашманова Анна Ивановна

Кочевки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Феодосья Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.12.1759 ст.

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Феодосья Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.03.1765 ст.

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Феодосья Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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