Саушкина (Мухина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1900
Дата смерти?.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Федор Николаев Сухов, дев. Александра Петрова Мухина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1923
Сын: Саушкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Саушкина) Нина Степановна
Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1925
Сын: Саушкин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович
Выд втор 338354 от 4 ноября 1942
Рождение ребёнка
14.12.1926
Сын: Саушкин Виктор Степанович
Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1928
Дочь: (Саушкина) Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Саушкин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович
Смерть
?.03.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область