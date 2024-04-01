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Саушкина (Мухина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.01.1900

Дата смерти

?.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: Мухин Алексей Петров

Мать: Мухина (Кузнецова) Мария Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Федор Николаев Сухов, дев. Александра Петрова Мухина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саушкин Степан Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1923

Сын: Саушкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Саушкина) Нина Степановна

Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1925

Сын: Саушкин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Выд втор 338354 от 4 ноября 1942
Рождение ребёнка
14.12.1926

Сын: Саушкин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1928

Дочь: (Саушкина) Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Саушкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Саушкин Степан Иванович

Смерть
?.03.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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