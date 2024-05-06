Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Емельянов) Феодор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1872 ст.
Отец: Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Григорий Емельянович
Бракосочетание
17.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1893 ст.
Дочь: Емельянова-Стефанова-Козлова (Григорьева) Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Емельянова (Емельянова) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно