Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Емельянов) Феодор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Емельянов) Феодор Григорьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.02.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1872 ст.

Отец: Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Григорий Емельянович

Мать: Аврамова-Тимофеева (Савинова) Марфа Евстафьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Жена: Емельянова (Емельянова) Наталья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1893 ст.

Дочь: Емельянова-Стефанова-Козлова (Григорьева) Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Емельянова (Емельянова) Наталья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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