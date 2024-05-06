Емельянова (Емельянова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Емельянова) Наталья Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Муж: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Емельянов) Феодор Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1893 ст.

Дочь: Емельянова-Стефанова-Козлова (Григорьева) Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Емельянов) Феодор Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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