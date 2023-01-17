Ушаков Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения14.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907
Отец: Ушаков Петр
Мать: не указана
Призыв на военную службу
05.10.1934
Москва, город федерального значения Москва
Фрунзенский РВК, Московская обл., г. Москва, Фрунзенский р-н
Военная служба
1934
ГлавПУ РККА, 98 гв. сд
Военная награда
22.06.1942
ст. батал. комиссар Орден "Красной звезды" Приказ подразделения №: 763 от: 22.06.1942 Издан: ВС СЗФ
Военная награда
07.07.1944
Гвардии подполковник Орден Красного Знамени Приказ подразделения №: 12/н от: 07.07.1944 Издан: ВС 7 А
Военная награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
18.04.1945
Орден Отечественной войны I степени Приказ подразделения №: 80/н от: 18.04.1945 Издан: ВС 3 Украинского фронта
Военная награда
15.11.1950
Орден Красной Звезды
Военная награда
05.11.1954
Орден Красного Знамени
Демобилизация
?.11.1955
Смерть
Неизвестно