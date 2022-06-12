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Горьковых Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1983

Дата смерти

12.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1983

Отец: Горьковых Александр Григорьевич

Мать: Субботина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Иващенко Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
01.01.2001

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.2009

Сын: Николаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
20.10.2010

Дочь: Николаева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
26.10.2015

Дочь: Николаева Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
31.01.2019

Сын: Николаев Роман Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович

Смерть
12.06.2022

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