Горьковых Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1983
Дата смерти12.06.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Иващенко Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
01.01.2001
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.2009
Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
20.10.2010
Дочь: Николаева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
26.10.2015
Дочь: Николаева Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
31.01.2019
Отец ребёнка: Николаев Андрей Павлович
Смерть
12.06.2022