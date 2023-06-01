Николаев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман Андреевич
Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна Андреевна
Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно