Николаев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Андрей

Николаев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман Андреевич

Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Андреевна

Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Горьковых Наталия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горьковых Наталия Александровна

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