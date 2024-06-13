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Яковлев Родион Стефанович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: Яковлев Стефан Яковлевич

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1759 ст.

Дочь: Яковлева (Стефанова) Евфросиния Родионовна

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Яковлев (Стефанов) Ефим Родионович

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Яковлева (Стефанова) Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Яковлев (Стефанов) Никифор Родионович

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1772 ст.

Дочь: Яковлева (Стефанова) Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1780 ст.

Сын: Яковлев (Стефанов) Флор Иродионович

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1788 ст.

Дочь: Яковлева (Стефанова) Ксения Родионовна

Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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