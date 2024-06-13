Яковлев Родион Стефанович
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: Яковлев Стефан Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1759 ст.
Дочь: Яковлева (Стефанова) Евфросиния Родионовна
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Яковлев (Стефанов) Ефим Родионович
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Яковлева (Стефанова) Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Яковлев (Стефанов) Никифор Родионович
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
01.03.1772 ст.
Дочь: Яковлева (Стефанова) Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
18.08.1780 ст.
Сын: Яковлев (Стефанов) Флор Иродионович
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
24.01.1788 ст.
Дочь: Яковлева (Стефанова) Ксения Родионовна
Мать ребёнка: (Терентьева) Евдокия Терентьевна
Смерть
Неизвестно