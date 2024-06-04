Яковлев Стефан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Яковлев Родион Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Яковлев Прохор Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно