Фаворская (Монастырева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаворская (Монастырева) Мария Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1871

Дата смерти

12.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Монастырев Александр Николаевич

Мать: Монастырева (Воздвиженская) Марья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Муж: Фаворский Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.01.1893 ст.

Сын: Фаворский Лев Иванович

Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Фаворский Николай Иванович

Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Троицкая (Фаворская) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1905 ст.

Дочь: Фаворская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1907 ст.

Сын: Фаворский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.05.1943
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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