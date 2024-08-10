Фаворская (Монастырева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти12.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
17.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1894
Сын: Фаворский Николай Иванович
Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Троицкая (Фаворская) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1905 ст.
Дочь: Фаворская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1907 ст.
Сын: Фаворский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Фаворский Иван Петрович
Смерть
12.05.1943
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область