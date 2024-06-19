Солопенков Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Солопенков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1891
Сын: Солопенков Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Солопенкова Марва Емельяновна
Рождение ребёнка
07.05.1897
Сын: Солопенков Пантелей Андреевич
Мать ребёнка: не указана