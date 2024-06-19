Солопенков Андрей Алексеевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солопенков Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Солопенков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солопенкова Марва Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1891

Сын: Солопенков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Солопенкова Марва Емельяновна

Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Солопенков Пантелей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

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