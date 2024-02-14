Айзатулла?
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Айзатуллина) Хадича
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Айзатуллина) Сагадят
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно