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Айзатулла?

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Айзатуллина) Хадича

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Айзатуллина) Сагадят

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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