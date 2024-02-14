Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1910

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Айзатулла?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляутдинова) Нажия

Отец ребёнка: Аляутдинов Жафяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляутдинова) Халидя

Отец ребёнка: Аляутдинов Жафяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляутдинова) Асьма

Отец ребёнка: Аляутдинов Жафяр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляутдинов Жафяр

Смерть
1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.