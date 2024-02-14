Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1910
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Айзатулла?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляутдинова) Нажия
Отец ребёнка: Аляутдинов Жафяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляутдинова) Халидя
Отец ребёнка: Аляутдинов Жафяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляутдинова) Асьма
Отец ребёнка: Аляутдинов Жафяр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аляутдинов Жафяр
Смерть
1974