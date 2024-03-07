Смирнов Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Николай Михеевич
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Смирнов Александр Степанович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Аграфена Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щепелёва Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно