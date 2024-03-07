Смирнов Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Степан Николаевич

Смирнов Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Николай Михеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Смирнов Александр Степанович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Аграфена Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щепелёва Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close