Смирнова (Жданова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Петр
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Смирнов Александр Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щепелёва Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно