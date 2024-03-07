Смирнова (Жданова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Жданова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Смирнов Александр Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щепелёва Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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