Корзников Трофим (Трифон) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Трофим (Трифон) Семёнович

Место рождения

д. Пестерева, Весёлая тож

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Корзников Семён Васильевич

Мать: Корзникова Гликерия Лукинична

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1767

Сын: Корзников Борис Трифонович

Мать ребёнка: Корзникова Ефросинья Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1773

Сын: Корзников Елисей Трифонов

Мать ребёнка: Корзникова Варвара Михайловна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Варвара Михайловна

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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