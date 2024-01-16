Корзников Трофим (Трифон) Семёнович
Место рожденияд. Пестерева, Весёлая тож
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1767
Сын: Корзников Борис Трифонович
Мать ребёнка: Корзникова Ефросинья Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1773
Сын: Корзников Елисей Трифонов
Мать ребёнка: Корзникова Варвара Михайловна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно