Корзникова (Летовальцева) Гликерия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова (Летовальцева) Гликерия Лукинична

Корзникова (Летовальцева) Гликерия Лукинична

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Летовальцев Лука Маркович

Мать: ?

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1738

Сын: Корзников Иван Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Корзников Трофим (Трифон) Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1745

Сын: Корзников Маркел (Мартемьян) Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феврония Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич

д. Пестерево, Веселая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Семён Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close