Корзникова (Летовальцева) Гликерия Лукинична
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Летовальцев Лука Маркович
Мать: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Корзников Трофим (Трифон) Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1745
Сын: Корзников Маркел (Мартемьян) Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феврония Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Васильевич
д. Пестерево, Веселая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно