Фурсов Федор Сафонович
Место рожденияс. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1743
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анисимова Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федора Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Фурсов Борис Федорович (Рекрут)
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1795
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
После 1798
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль