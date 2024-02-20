Фурсова (Сотникова) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Сотникова) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Битюцкий уезд д.Эртиль

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Около 1790

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Сотников Никифор Иванович

Мать: не указана

Россия Воронежская губ.,Битюцкий уезд д.Эртиль
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Аксинья Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Авдотья Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Соломахина Марья Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1737

Муж: Фурсов Сафон Семенович

Россия Воронежская губ.,Деншинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Арина Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Федор Сафонович

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Смерть
Около 1790
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
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