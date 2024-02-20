Фурсова (Корчагина) Ефросинья Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Корчагина) Ефросинья Севостьяновна

Место рождения

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Корчагин Савостьян Селиверстович

Мать: не указана

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анисимова Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федора Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1761

Сын: Фурсов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Фурсов Борис Федорович (Рекрут)

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
После 1798

Муж: Фурсов Федор Сафонович

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Смерть
После 1816
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
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