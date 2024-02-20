Фурсова (Корчагина) Ефросинья Севостьяновна
Место рожденияс. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Корчагин Савостьян Селиверстович
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анисимова Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федора Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Фурсов Борис Федорович (Рекрут)
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
После 1798
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Смерть
После 1816
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль